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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Переговоры между Косово и Сербией завершились подписанием документа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Косово и Сербии удалось достичь определенной договоренности по реализации сделки, касающейся нормализации отношений между ними, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он охарактеризовал переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера Косово Альбина Курти, которые при содействии Евросоюза продолжались около 12 часов.

"Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о пути к нормализации отношений между ними", - сказал он журналистам по завершении переговоров.

Боррель отметил, что из-за того, что участники переговорного процесса не продемонстрировали гибкости и настаивали на соблюдении ранее озвученных ими принципов и "красных линий", согласовать ранее подготовленный проект соглашения не удалось.

Дипломат сообщил, что Косово обязалось немедленно начать переговоры по самоуправлению сербских общин в регионе.

"Косово согласилось немедленно начать - и когда я говорю "немедленно", я имею в виду "немедленно" - переговоры с Европейским союзом, способствующие диалогу по установлению конкретного соглашения и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самоуправления для сербских общин в Косово", - сказал Боррель.

Вучич заявил, что Косово и Сербия достигли "своего рода соглашения" о реализации поддерживаемой Западом сделки.

"Мы договорились по некоторым пунктам, но не по всем. Это не окончательная сделка", - сказал сербский президент.

По его словам, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, переговоры прошли "достойно", добавив, что путь Сербии к членству в ЕС будет обусловлен реализацией соглашения.

В заявлении Борреля, распространенном по итогам переговоров, говорится, что ЕС приветствовал подписание документа, который сможет стать "обязательной частью европейского пути обеих сторон".

Косово Сербия
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