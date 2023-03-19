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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Башар Асад прибыл с визитом в ОАЭ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад в воскресенье начали визит в ОАЭ, по прибытии их приветствовал президент страны Мухаммед бин Заид Аль Нахайян.

"Сегодня я принял в ОАЭ президента Сирии Башара Асада, и мы провели конструктивные переговоры для развития отношений между нашими странами", - написал президент ОАЭ в соцсетях.

Как он добавил, "мы также вели дискуссии о способах усиливать сотрудничество с целью укреплять стабильность и положительную динамику событий в Сирии и регионе".

Также, по данным газеты The National News, в ОАЭ прибыла сирийская делегация, включая министров экономики и информации.

В 2021 году ОАЭ выступили за нормализацию отношений с Дамаском и призвали восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств. В конце 2021 года в Дамаске возобновило работу посольство ОАЭ. В марте 2022 года Асад совершил визит в ОАЭ - первый в арабскую страну с момента начала конфликта в Сирии.

В январе 2023 года глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян приезжал в Сирию для переговоров с Асадом. Также в феврале Асад совершил визит в Оман.

Западные СМИ напоминают, что ОАЭ после землетрясения в регионе 6 февраля активно оказывала помощь пострадавшей Сирии и направила ей $100 млн - больше, чем любая другая страна.

ОАЭ Сирия Башар Асад
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