Асад и глава МИД ОАЭ обсудили укрепление торгово-экономических отношений двух стран

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бин Зайед Аль Нахьяном двустороннее сотрудничество в ряде сфер и укрепление экономических отношений, передает агентство САНА.

"Президент Асад обсудил в среду с Абдаллой бин Зайедом Аль Нахьяном выдающиеся братские отношения между Сирией и ОАЭ, сотрудничество в ряде областей и способы расширения торгово-экономических отношений в интересах двух стран и народов", - информирует агентство.

"Президент Асад сказал, что отношения между Сирией и ОАЭ являются историческими, поэтому нормально, что они возвращаются к своей глубине, известной на протяжении долгих десятилетий", - пишет "САНА".

Отмечается, что министр иностранных дел ОАЭ в свою очередь подчеркнул, что Абу-Даби заинтересован в укреплении сотрудничества между двумя странами и взаимодействии по различным вопросам.

Более того, Аль Нахьян заявил, что ОАЭ поддерживает стабильность в Сирии и суверенитет страны.

В 2021 году ОАЭ выступили за нормализацию отношений с Дамаском и призвали восстановить членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). В конце 2021 года в Дамаске возобновило работу посольство ОАЭ. В марте 2022 года Асад совершил первый визит в ОАЭ с момента начала конфликта в Сирии.

В ноябре 2011 года ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против оппозиции. А в 2012 году ОАЭ прервала отношения с Сирией. ОАЭ активно не поддерживали правительство Асада и выступали за его свержение, однако в прошедшие несколько лет сменили риторику.