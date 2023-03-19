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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В Белоруссии заявили о ликвидации террориста

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления ликвидирован иностранный гражданин, сообщает в воскресенье госагентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

"В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на улице Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа "А", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело. Как отмечается, "совместно с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия".

Сообщается, что гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали.

Белоруссия Гродно КГБ
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