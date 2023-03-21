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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Первый гарнизон вооруженных сил США начал функционировать на постоянной основе во вторник в районе польского города Познань, информирует польская пресса.

"В Познани во вторник размещен гарнизон армии США - первый постоянный гарнизон американской армии в Польше. Он будет поддерживать другие американские подразделения в Польше", - приводит пресса слова главы министерства обороны Польши Мариуша Блащака.

"Мы очень ценим то, что армия США находится в нашей стране на постоянной основе. Особенно мы ценим это, учитывая ситуацию, в которой находится Европа. Важно, чтобы западный мир был объединен, чтобы западный мир чувствовал себя в безопасности, а в безопасности он чувствует себя тогда, когда наши вооруженные силы сотрудничают - примером такого сотрудничества является учреждение гарнизона армии США в Познани", - отметил министр.

Американский посол в Варшаве Марк Бжезински на церемонии открытия назвал это событие историческим.

"Это дает понять миру, что США привержены Польше и НАТО", - приводит пресса слова дипломата.

Гарнизон создали после того, как в прошлом году президент США Джо Байден объявил о намерении США обеспечить постоянное присутствие в Польше.

В настоящее время в Польше находятся более 10 тыс. американских солдат.

Польша США Познань
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