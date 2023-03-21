Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Военные США запросили более $1,2 млрд на слежение со спутников за движущимися целями

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Космические силы США желают получить за следующие пять лет свыше $1,2 млрд на развитие программы использования спутников для наблюдения за движущимися объектами на земле, сообщает Defense news.

В частности, запрос на $243 млн включен в проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год. Еще $1 млрд Космические силы хотели бы получить за период до 2028 финансового года включительно.

Defense news уточняет, что программа в основном засекречена, и бюджетные документы не позволяют понять, какие именно системы хотят развивать в этом виде вооруженных сил США.

Издание напоминает, что обычно за движущимися по земле целями американские военные следят с самолетов боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS. Однако эти самолеты устарели, и их должны снять с вооружения к концу 2024 года. Также Национальное управление военно-космической разведки США использует для этих задач свои аппараты.

Ранее Defense news сообщало, что независимая группа экспертов, консультирующая ВВС и Космические силы США, изучит вопрос, как можно применять спутники для наблюдения за движущимися объектами в воздухе и на земле. В Космических силах также несколько лет занимались проблемой, как заменить самолеты E-8 JSTARS системой, которая сможет интегрировать средства слежения, развернутые в воздухе и в космосе.

Космические силы США США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Узбекистане произошло землетрясение

Что произошло за день: вторник, 21 марта

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

РФ и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Генсек НАТО призвал Пекин не передавать Москве оружие

Нью-Йорк готовится к возможным протестам сторонников Трампа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });