Медучреждения Афганистана приведут в состояние готовности из-за землетрясения в стране

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило об отсутствии сообщений о жертвах и разрушениях после сильного землетрясения, эпицентр которого находился на северо-востоке страны.

"Поликлиники готовы во всех провинциях, всем руководителям системы здравоохранения в велаятах (провинциях - ИФ) страны поручено привести подведомственные им здравпункты в состоянии готовности", - сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, "плохих новостей о жертвах пока не поступало",

Между тем, по сообщению информационного агентства Aamaj News, в провинции Панджшер в результате сильного землетрясения разрушены три жилых дома в селе Абдуллах Хел уезда Дарех.

"В результате этого инцидента пострадали три человека, в том числе ребенок и женщина", - говорится в сообщении.