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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Россия и Китай развивают отношения в сфере защиты прав потребителей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Подписание документа направлено на активизацию и укрепление российско-китайского межведомственного взаимодействия, выстраивание рабочих контактов и формирование механизмов межстранового сотрудничества по линии защиты прав потребителей, включая ее трансграничный и электронный сегменты", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Меморандум был подписан в рамках состоявшихся 21 марта переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Отмечается, что документ призван способствовать выработке единых подходов и предложений по реализации проектов и решении общих для России и Китая задач по обеспечению защиты прав потребителей на международных и региональных площадках, включая ШОС и БРИКС.

Китай Си Цзиньпин
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