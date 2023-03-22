Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Абхазия повышает боеготовность из-за возможного обострения в Грузии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии проводится масштабная работа по повышению боеготовности вооруженных сил в связи с возможным обострением ситуации в Грузии, заявил абхазский президент Аслан Бжания на XIV съезде проправительственной партии "Амцахара"(Родовые огни).

"Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника выступают более 50 государств, в том числе почти вся Европа и США. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и открыть второй фронт", - сказал Бжания.

По его словам, в целях открытия второго фронта в Грузии готовятся крупные политические акции, намеченные на апрель-май 2023 года.

"Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности, по повышению боевой готовности вооруженных сил Абхазии. Нам не нужна война, но мы готовы ко всему в единстве и в союзе с братской Россией", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что 11 марта президент Абхазии поручил силовым структурам перейти на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии.

Абхазия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге ее акций

Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения

Два десятка жилых домов разрушены в Афганистане после землетрясения

Путин пообещал, что Москва и Пекин продолжать действовать в унисон

В Узбекистане произошло землетрясение

Что произошло за день: вторник, 21 марта

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

В Польше на постоянной основе разместился американский гарнизон

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

РФ и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере

В НАТО увидели в присоединении Швеции и Финляндии шанс на больший контроль на Крайнем Севере
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });