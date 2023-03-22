Абхазия повышает боеготовность из-за возможного обострения в Грузии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Абхазии проводится масштабная работа по повышению боеготовности вооруженных сил в связи с возможным обострением ситуации в Грузии, заявил абхазский президент Аслан Бжания на XIV съезде проправительственной партии "Амцахара"(Родовые огни).

"Международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию. Против нашего союзника выступают более 50 государств, в том числе почти вся Европа и США. На этом фоне эти же силы хотят свергнуть правительство Грузии и открыть второй фронт", - сказал Бжания.

По его словам, в целях открытия второго фронта в Грузии готовятся крупные политические акции, намеченные на апрель-май 2023 года.

"Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности, по повышению боевой готовности вооруженных сил Абхазии. Нам не нужна война, но мы готовы ко всему в единстве и в союзе с братской Россией", - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что 11 марта президент Абхазии поручил силовым структурам перейти на усиленный режим несения службы из-за событий в Грузии.