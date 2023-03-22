В Голландии остановили движение поездов из-за барсучьих нор

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Барсуки, зарылись под железнодорожные пути в Нидерландах, что привело к длительным отмене движения на двух линиях. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Все поезда были остановлены во вторник днем на оживленной линии между южными городами Ден-Бош и Бокстель после того, как животные врылись в дамбу, несущую рельсы. Компания Национальной железнодорожной дороги заявила, что линия будет отключена по меньшей мере на неделю.

Из-за деятельности барсуков "рельсы могут просесть, и тогда безопасность движения поездов не может быть гарантирована", - говорится в заявлении ProRail, компании, обслуживающей голландскую железнодорожную сеть.

Ранее в этом месяце барсуки также зарылись под рельсы возле северной деревни Молькверум в нидерландской провинции Фрисландии, выведя линию из строя до следующего месяца, пока рабочие добивались разрешения на перемещение животных.

Барсуки являются охраняемыми животными в Нидерландах, поэтому железнодорожные операторы должны получить разрешение на их перемещение или нарушение их среды обитания, прежде чем им можно будет начать ремонт.

Джон Воппен, генеральный директор ProRail, компании, обслуживающей голландские железные дороги, призвал ускорить процедуры.

ProRail утверждает, что барсукам нравится копаться в крутых склонах земляных дамб, по которым проходят многие голландские железнодорожные пути.

"Совместная жизнь с барсуками может стать настоящей головоломкой", - говорится в сообщении компании на ее веб-сайте.