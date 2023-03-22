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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Глава ЮНИСЕФ призвала талибов немедленно вернуть девочек в школы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел призвала контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) разрешить девочкам учиться в средних школах.

"Вызывает глубокое разочарование тот факт, что де-факто власти Афганистана в очередной раз не позволили девочкам пойти в среднюю школу. Это ничем неоправданное и недальновидное решение разрушает надежды и мечты более миллиона девочек и является еще одним мрачным этапом продолжающегося ухудшения прав девочек и женщин по всей стране", - приводятся слова Рассел на сайте ООН.

Накануне в Афганистане официально объявили о начале нового учебного года.

В сообщении отмечается, что руководители "Талибана" не раз обещали, в том числе представителям ООН, что не будут препятствовать образованию девочек и женщин. Но они уже несколько лет лишены права на учебу.

Глава ЮНИСЕФ полагает, что отсутствие возможности получить образование наносит огромный урон психическому здоровью и благополучию детей, а также будущему страны в целом.

"Девочки и подростки, в том числе с ограниченными возможностями, имеют право на образование. Лишение девочек возможности учиться будет иметь далеко идущие последствия для экономики и системы здравоохранения страны", - подчеркнула она.

Афганистан - единственная страна в мире, где девочки не могут учиться. После захвата власти в Афганистане "Талибаном" в августе 2021 года обучение девочек в средних школах было приостановлено. Затем талибы запретили афганкам посещать университеты - до дальнейшего распоряжения, как было сказано. Более 100 тыс. студенток были вынуждены приостановить учебу в государственных и частных вузах. В марте прошлого года бессрочный запрет на образование девочек старше 6-го класса был продлен.

По данным ЮНИСЕФ, запрет девочкам посещать школу обходится Афганистану в 2,5% его годового валового продукта. Организация отмечает, что, если бы нынешнее поколение трех миллионов девочек смогло завершить среднее образование и обрести работу, их вклад в экономику Афганистана составил бы не менее $5,4 млрд.

Афганистан ЮНИСЕФ
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