Москва предупредила США о контрмерах в случае продолжения полетов дронов над Черным морем

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон нарывается на ответные меры со стороны Москвы, заявляя о планах продолжать разведывательные полеты своих беспилотников над Черным морем, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме (...) заявляют о намерении продолжать свою линию на подобного рода мероприятия, но они, что называется, нарываются в таком случае на наши ответные контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение", - сказал он журналистам в Москве.

Рябков отметил, что не располагает информацией относительно того, планирует ли российская сторона достать обломки американского БПЛА со дна Черного моря.

"В любом случае безопасность РФ будет обеспечена на 100% всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. И никакие американские беспилотники - разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно - эту нашу решимость не могут поколебать", - подчеркнул Рябков.

14 марта Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27. Российские военные заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черным морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

15 марта министры обороны РФ и США по инициативе американской стороны предметно обсудили ситуацию, "основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента", проинформировали в российском Минобороны.