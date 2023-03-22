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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Киргизия на полгода ограничила вывоз драгметаллов из страны

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии в среду приняло решение ввести сроком на шесть месяцев ограничения на вывоз из страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгметалл, сообщила пресс-служба киргизского кабинета министров.

"На заседании кабмина Киргизии принято решение ввести количественные ограничения на вывоз с территории республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Решение направлено на защиту ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, вне таможенной территории, заявили в пресс-службе.

Решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Киргизия
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