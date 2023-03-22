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Правительство Санчеса выдержало голосование о доверии в парламенте Испании

Правительство Санчеса выдержало голосование о доверии в парламенте Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Фото: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в среду выдержало голосование о доверии, инициированное крайне правой партией Vox, передает агентство EFE.

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Голосование прошло в среду в нижней палате парламента, состоящей из 348 депутатов. В поддержку альтернативного кандидата, предложенного на пост главы правительства, проголосовали только члены Vox: 52 депутата.

О намерении вынести на голосование вопрос доверия правительству партия объявила после реформы закона, призванной ослабить юридическое давление на каталонских сепаратистов.

Партия Vox уже во второй раз пытается вынести вотум недоверия действующему правительству, в прошлый раз, в октябре 2020 года, эта попытка также потерпела неудачу. Тогда партия была недовольна тем, как Санчес руководил правительством во время пандемии коронавируса COVID-19.

Испания Педро Санчес
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