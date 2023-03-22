Канада может потерять $15 млрд на проекте расширения трубопровода Trans Mountain

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди канадского нефтепровода Trans Mountain может повлечь убытки для государства в размере 20 млрд канадских долларов (около $15 млрд). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Morningstar Inc.

Ожидаемый размер инвестиций в проект увеличился более чем на 40% по сравнению с прошлогодней оценкой и почти втрое по сравнению с первоначальной, до 30,9 млрд канадских долларов, отметил аналитик Morningstar Стивен Эллис.

Рост расходов связан с рядом факторов, в том числе инфляцией, проблемами в цепочке поставок и наводнениями, отмечает Эллис.

По мнению аналитика, продажа нефтепровода принесет государству не более 15 млрд канадских долларов. В 2018 году власти купили его у Kinder Morgan за 4,5 млрд канадских долларов, отмечает Bloomberg.