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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Канада может потерять $15 млрд на проекте расширения трубопровода Trans Mountain

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди канадского нефтепровода Trans Mountain может повлечь убытки для государства в размере 20 млрд канадских долларов (около $15 млрд). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Morningstar Inc.

Ожидаемый размер инвестиций в проект увеличился более чем на 40% по сравнению с прошлогодней оценкой и почти втрое по сравнению с первоначальной, до 30,9 млрд канадских долларов, отметил аналитик Morningstar Стивен Эллис.

Рост расходов связан с рядом факторов, в том числе инфляцией, проблемами в цепочке поставок и наводнениями, отмечает Эллис.

По мнению аналитика, продажа нефтепровода принесет государству не более 15 млрд канадских долларов. В 2018 году власти купили его у Kinder Morgan за 4,5 млрд канадских долларов, отмечает Bloomberg.

Канада Trans Mountain
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