IEEFA прогнозирует, что две трети СПГ-терминалов в ЕС будут простаивать в 2030 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Почти две трети мощностей европейских терминалов сжиженного природного газа (СПГ) могут оказаться невостребованными к 2030 году, говорится в исследовании Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

По прогнозам IEEFA, к 2030 году совокупная мощность терминалов в Европе может превысить 400 млрд куб. м в год против 270 млрд куб. м в год на конец 2022 года, а потребление составит 150 млрд куб. м в год. При таком сценарии новые и существующие терминалы СПГ будут загружены лишь на 36%.

Больше всего мощностей будет простаивать в Испании (50 млрд куб. м в год), Турции (44) и Великобритании (40), ожидает институт.

"Это самый дорогой и ненужный страховой полис в мире, - отметила аналитик Ана Мария Яллер-Макаревич, чьи слова приводятся на сайте IEEFA. - Европе необходимо аккуратно сбалансировать газовые и СПГ-системы, чтобы надежность не превратилась в избыточность".