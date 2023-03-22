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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Грузинская клиника попросила оценить необходимость дальнейшего лечения в ней Саакашвили

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Грузинская клиника "Вивамед" заявляет, что из-за экс-президента Михаила Саакашвили незаслуженно получает огромный репутационный удар, и просит оценить целесообразность дальнейшего нахождения осужденного в данном медучреждении.

"Мы вынуждены обратиться в медицинскую службу пенитенциарного учреждения с просьбой оценить целесообразность дальнейшего содержания пациента Саакашвили в клинике Вивамед, так как симптоматическое лечение, на которое пациент дает согласие, возможно в любом другом учреждении", - говорится в распространенном в среду заявлении клиники.

В заявлении говорится, что Саакашвили находится в клинике "Вивамед" с 12 мая 2022 года.

"Пациенту был проведен полный комплекс обследований, поставлен диагноз и определена схема лечения в соответствии с современными рекомендациями. Все это время, несмотря на беспрецедентное давление на нас, мы пытались убедить больного пройти курс лечения, который был более или менее успешным до октября месяца, и наступило заметное улучшение самочувствия. После октября прошлого года больной отказывается от предложенного лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные", - отмечается в заявлении.

В клинике заявляют, что на протяжении последнего месяца пациент находится только на симптоматическом лечении, выражает недоверие медперсоналу и отказывается от предложенной схемы лечения.

"В результате медицинский центр "Вивамед" незаслуженно получает огромный репутационный удар (например: не лечим, не можем лечить и т.д.), что считаем категорически неприемлемым. Исходя из медицинской этики, медицинский персонал не может насильно лечить кого бы то ни было", - подчеркивается в заявлении.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В сентябре 2021 года он тайно прибыл в страну, а 1 октября его задержали и поместили в тюрьму в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Грузия Вивамед Михаил Саакашвили
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