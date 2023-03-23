Силы самообороны Японии проследили за российским разведывательным кораблем вблизи Окинавы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Морские силы самообороны Японии в четверг проследили за прохождением российского разведывательного корабля вблизи острова Окинава, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, разведывательный корабль ВМФ РФ ССВ-535 (по кодификации НАТО - класса "Вишня") прошел в 80 км к юго-востоку от Окинавы из Тихого океана в Восточно-Китайское море.

За его прохождением вблизи острова, в частности, следил корабль "Якусима", входящий в состав 2-й тральной эскадры Морских сил самообороны Японии.