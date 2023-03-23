Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Силы самообороны Японии проследили за российским разведывательным кораблем вблизи Окинавы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Морские силы самообороны Японии в четверг проследили за прохождением российского разведывательного корабля вблизи острова Окинава, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

По его данным, разведывательный корабль ВМФ РФ ССВ-535 (по кодификации НАТО - класса "Вишня") прошел в 80 км к юго-востоку от Окинавы из Тихого океана в Восточно-Китайское море.

За его прохождением вблизи острова, в частности, следил корабль "Якусима", входящий в состав 2-й тральной эскадры Морских сил самообороны Японии.

Япония Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Во Франции противники пенсионной реформы блокируют работу аэропортов, вокзалов и школ

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Задержанному в Финляндии российскому судну с удобрениями разрешили покинуть страну

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы

Турции предсказали водный кризис летом после самой засушливой за 22 года зимы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });