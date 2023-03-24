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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Очередь легковых машин из Белоруссии на въезд в ЕС на этой неделе увеличилась в пять раз

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - С 20 марта очередь легковых автомобилей на въезд в страны ЕС со стороны Белоруссии стала больше в пять раз, сообщили в Госпогранкомитете республики.

"С понедельника очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в пять раз, фур - почти в два", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

В ГПК отметили, что наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). В течение недели сопредельная сторона пропускала в среднем 30% машин. Также задержки в оформлении фиксировались в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

"По состоянию на 10:00 больше всего транспорта ожидает въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За неделю сопредельная сторона оформила около 51% фур от нормы", - заявили в белорусской погранслужбе.

Литовские контрольные службы, по официальным данным ГПК, в течение недели пропускали на свою территорию в среднем 45% большегрузов.

Белоруссия ЕС Польша Литва
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