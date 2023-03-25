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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 км

Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 км
Фото:Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Очередь из фур перед единственным действующим грузовым пунктом пропуска на белорусско-польской границе "Козловичи-Кукурыки" выросла до 30 км, сообщил в субботу журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

"Очередь из грузовых автомобилей, направляющихся в пункт пропуска "Козловичи" ("Кукурыки" на польской стороне - ИФ), растянулась примерно на 30 км. Очередь из фур уже практически достигла деревни Федьковичи в Жабинковском районе, которая расположена на трассе М1", - сказал Шулейко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Проблема однозначная - работа польской стороны. Белорусы выполняют все свои договоренности. Таких очередей еще не было. Но хочу сказать, что на границе обеспечен порядок, налажено взаимодействие всех служб", - подчеркнул он.

Председатель Брестского облисполкома также отметил, что местные органы власти контролируют ситуацию. "Возим воду, автолавки пойдут на регулярной основе. С нашей стороны что необходимо, пытаемся организовывать и снимать напряжение. Есть в городе дополнительные стоянки, но водители не хотят туда ехать. Пытаются объехать очередь, и мы это пресекаем", - сказал Шулейко.

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Как сообщалось, днем ранее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что "польские службы искусственно замедляют оформление на въезд в Польшу, тем самым создавая напряженную ситуацию на белорусской стороне границы".

Согласно информации на сайте белорусского пограничного ведомства, днем в субботу более 1 тыс. фур ожидает выезда в Польшу, еще более 860 - в Литву и порядка 20 - в Латвию.

С февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. На данный момент на польско-белорусской границе функционируют два пункта пропуска - один для грузового (Козловичи-Кукурыки), другой для легкового (Брест-Тересполь) транспорта. При этом с 21 февраля в польском пункте пропуска Кукурыки ограничено движение фур, за исключением зарегистрированных в государствах-членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Ранее также сообщалось, что Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Белоруссия Польша
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