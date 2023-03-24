В Сирии в результате атаки террористов погиб военнослужащий правительственных сил

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Атака боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) в сирийской провинции Алеппо привела к гибели военнослужащего правительственных сил, шестеро получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Олег Егоров.

"В провинции Алеппо в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам. При отражении атаки боевиков погиб один, ранено шесть сирийских военнослужащих", - сказал он.

Егоров добавил, что правительственные войска уничтожили девять боевиков входящего в террористическую группировку батальона "Халид Ибн Аль Балид".