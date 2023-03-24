Байден объявил о модернизации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), объединяющее американскую и канадскую оборонительные системы, в ближайшее время подвергнется модернизации.

"Скоро NORAD получит загоризонтные радиолокаторы следующего поколения для укрепления нашего потенциала в сфере раннего предупреждения об угрозах (...) Также пройдет модернизация ее инфраструктуры", - заявил глава Белого дома в ходе выступления в канадском парламенте.

Байден 23-24 марта находится с визитом в Оттаве, где ранее обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопросы безопасности и оборонного сотрудничества. Американский президент и канадский премьер также говорили о поддержке Украины.