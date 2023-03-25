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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Байден считает, что американские банки сумеют преодолеть текущие трудности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американские банки смогут преодолеть возникшие в последнее время трудности.

"Считаю, что банки находятся в неплохом состоянии", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

Американский лидер отметил, что трудности, возникшие у европейских банков, не были спровоцированы Соединенными Штатами. "Происходящее в Европе никак не связано с событиями, происходящими с банками в США", - заверил он.

"Думаю, какое-то время потребуется на то, чтобы ситуация успокоилась. Но я не думаю, что в этой сфере может произойти "взрыв", - подытожил президент США.

США Джо Байден
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