Байден считает, что американские банки сумеют преодолеть текущие трудности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американские банки смогут преодолеть возникшие в последнее время трудности.

"Считаю, что банки находятся в неплохом состоянии", - сказал он на пресс-конференции в Канаде.

Американский лидер отметил, что трудности, возникшие у европейских банков, не были спровоцированы Соединенными Штатами. "Происходящее в Европе никак не связано с событиями, происходящими с банками в США", - заверил он.

"Думаю, какое-то время потребуется на то, чтобы ситуация успокоилась. Но я не думаю, что в этой сфере может произойти "взрыв", - подытожил президент США.