Американский Минюст обвинил россиянина в шпионаже под бразильским именем

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американский Минюст распространил заявление, в котором гражданин РФ Сергей Черкасов обвиняется в том, что он, находясь в США, действовал как "агент российских спецслужб" и занимался мошенничеством в ряде сфер, выдавая себя за бразильца.

Как следует из документа, Черкасов в 2012 году по российскому паспорту прибыл в Бразилию, где мошенническим путем приобрел бразильское удостоверение личности на имя Виктора Мюллера Феррейры. Под этим именем он приехал в США, и с 2018-го по 2022 год работал на российские спецслужбы.

Расследование в отношении россиянина проводилось вашингтонским отделением ФБР и координировалось отделом контрразведки ведомства, говорится в заявлении.

В настоящее время Черкасов отбывает тюремный срок в Бразилии. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что выдавал себя за другого человека.