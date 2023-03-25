В Белоруссии вступили в силу поправки о смертной казни чиновникам за госизмену

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 25 марта вступают в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь чиновникам и военнослужащим за госизмену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Соответствующий закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был ранее опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

9 марта закон был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечалось, что основная цель документа - "усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (около $740 тыс.). Эта мера, по мнению авторов поправок, "призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности".

Также закон вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

С трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности.

Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении преступления.