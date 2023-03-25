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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

В Туркменистане выборы в парламент будут транслироваться онлайн

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил членам правительства обеспечить онлайн-трансляцию голосования на выборах депутатов Меджлиса (парламента) и членов местных органов власти и самоуправления, которые пройдут 26 марта.

"Ход голосования 26 марта нужно освещать на телевидении и в интернет-сети", - распорядился президент Туркменистана, поручив обеспечить онлайн-трансляцию голосования на сайте Центральной избирательной комиссии с 7:00 утра до 19:00 часов вечера по местному времени.

В субботу в республике наступил "день тишины", сообщают СМИ страны.

На выборах в Меджлис Туркменистана гражданам страны предстоит избрать 125 депутатов. По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов, по стране зарегистрировано 258 кандидатов, представляющих Демократическую партию, Партию промышленников и предпринимателей и Аграрную партию Туркменистана, а также группы граждан, которые также могут выдвигать своих кандидатов.

Выборы пройдут 26 марта с 7:00 до 19:00 часов по ашхабадскому времени (5:00-17:00 по мск).

Туркменистан
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