Зеленский не получал предложения о встрече с председателем КНР, но готов к разговору с ним

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил японскому изданию The Yomiuri Shimbun, что не получал предложения КНР о переговорах.

"Я не получал предложения от Китая о посредничестве. Я не получал предложения встретиться", - сказал Зеленский, которого цитируют в субботу украинские СМИ.

Вместе с тем Зеленский добавил, что ранее сообщил по дипломатическим каналам о желании поговорить с китайским лидером.