В Узбекистане арестовали директора агентства по внешней трудовой миграции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило об аресте директора ведомства Афзала Ирматова.

Местные интернет-издания ранее сообщили, что Ирматов взят под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК Узбекистана "злоупотребление властью или должностными полномочиями".

Ирматов занимает пост директора агентства с ноября 2022 года. За последние пять лет он седьмой руководитель этого ведомства. В августе 2019 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил экс-директора агентства Равшана Ибрагимова к 12 годам лишения свободы за взятки и мошенничество.