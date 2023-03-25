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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

США планируют практическую разработку перехватчика гиперзвуковых ракет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агентство противоракетной обороны США в скором времени планирует перейти от исследовательских работ к этапу практической разработки перехватчика гиперзвуковых ракет, сообщил его директор Джон Хилл, которого цитирует издание Breaking Defense.

"Мы готовы перейти к созданию технологий", - сказал Хилл, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Речь идет о начале практического этапа создания перспективной системы ПРО по программе Glide Phase Interceptor (GHI) - "Перехватчика на участке планирования". Целью программы GPI является создание ракеты для перехвата гиперзвуковых ракет на этапе планирования их боевых блоков в космосе до того, как они входят в атмосферу.

По данным издания, Агентство ПРО Минобороны США стремится ускорить разработку из-за растущего беспокойства руководства Пентагона по поводу гиперзвуковых возможностей Китая и России, которые Хилл назвал действительно серьезными угрозами.

В настоящее время Агентство ПРО разрабатывает перехватчик GPI в рамках контрактов, заключенных с компаниями Raytheon Technologies и Northrop Grumman в июне прошлого года.

США Агентство противоракетной обороны США Джон Хилл
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