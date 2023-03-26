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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Парламентские выборы пройдут в Туркменистане в воскресенье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Туркменистане в воскресенье состоятся выборы депутатов меджлиса (парламента) и членов местных органов власти и самоуправления.

Всего для голосования в республике создано 2644 избирательных участка, еще 42 организовано при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом. Порога явки, согласно законодательству республики, не существует.

Участки откроются в 7:00 по местному времени (5:00 мск) и будут работать до 19:00 (17:00 мск).

По данным туркменской центральной избирательной комиссии, на выборы в меджлис были выдвинуты 175 кандидатов от политических партий, в том числе от Демократической партии Туркменистана (97 человек), от Аграрной партии Туркменистана (51 человек), от партии Промышленников и предпринимателей Туркменистана (27 человек). Еще 83 кандидата баллотируются от групп граждан Туркменистана.

С 16 марта во всех избирательных округах страны проводилось досрочное голосование.

В Туркменистане зарегистрировали 3 млн 496 тыс. 475 избирателей. Ожидается, что за рубежом проголосуют более 13 тыс. человек. Количество молодых избирателей, которым исполнилось 18 лет и которые будут голосовать впервые, составляет 75 тыс. 606 человек.

Депутатом меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов возраста 25 лет и в течение предшествующих 10 лет постоянно проживающий в Туркменистане. Срок полномочий депутатов - 5 лет.

Ход голосования по поручению президента будет освещаться на телевидении и в режиме онлайн-трансляции на сайте центризбиркома.

По приглашению туркменской стороны в страну прибыла миссия наблюдателей от СНГ. Также ожидается участие наблюдателей от ОБСЕ, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, а также из ряда стран. Кроме того, для мониторинга избирательного процесса приглашены представители аккредитованных в Туркменистане диппредставительств иностранных государств и зарубежных СМИ.

20 марта вступил в действие новый закон "О меджлисе Туркменистана". Согласно документу, парламент республики состоит из 125 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по округам с примерно равной численностью избирателей.

В январе 2021 года законодательная власть в Туркменистане перешла от однопалатного парламента к двухпалатному. Меджлис, являвшийся до этого однопалатным парламентом, стал нижней палатой, в верхнюю палату был преобразован халк маслахаты (народный совет), существовавший до этого как отдельный орган. В начале января 2023 года председатель халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил вновь сделать национальный парламент однопалатным, а его верхнюю палату реорганизовать в высший представительный орган народовластия, что и было сделано.

Туркменистан меджилис
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