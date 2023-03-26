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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Шоколадная фабрика взорвалась в Пенсильвании, двое погибли

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва на шоколадной фабрике R.M. Palmer Company в американском городе Уэст-Рединг, штат Пенсильвания, стали два человека, восемь пострадали, пять числятся пропавшими без вести, пишет The New York Times.

Сначала сообщалось, что без вести пропали шестеро, шестого нашли живым в ночь на субботу, говорится в публикации.

"Это открытие вселяет надежду, что могут быть найдены (живыми - ИФ) и остальные", - цитирует газета главу полицейского департамента Уэст-Рединга Уэйна Холбена.

Он добавил, что пропавших ищут с помощью спецтехники и собак

Взрыв прогремел в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (00:00 субботы по Москве). В результате было уничтожено двухэтажное здание и частично разрушено еще одно строение на территории завода.

США Пенсильвания Уэст-Рединг
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