В Молдавии начались учения с участием военнослужащих Румынии, США и Великобритании

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В понедельник в Молдавии начались военные учения JCET-2023 с участием военнослужащих четырех стран, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба министерства обороны республики.

"Военнослужащие Национальной армии проведут совместные военные учения JCET-2023 (Совместная комбинированная тренировка по обмену) вместе с коллегами из Румынии, США и Великобритании. В связи с этим военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры Национальной армии для участия в учениях. Пресс-служба минобороны просит граждан не спекулировать на учениях и планируемом перемещении военной техники", - говорится в сообщении.

Министерство обороны отметило, что учения являются плановыми и пройдут в учебных центрах Национальной армии с 27 марта по 7 апреля.

"Учения направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также на повышение уровня оперативного взаимодействия между участвующими контингентами", - уточняет Минобороны.

Согласно сценарию, военнослужащие четырех стран выполнят боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач.