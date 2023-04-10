Роскомнадзор не будет разблокировать Twitter в России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки в стране сервиса микроблогов Twitter, который до сих пор не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в понедельник предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России, "учитывая новую политику нового руководства", разблокировавшего доступ к аккаунтам российских госведомств.

"Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", - написал он в своем телеграм-канале.

"Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента, - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства относительно идеи Горелкина. - Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет".

Среди остающихся в открытом доступе в Twitter запрещенных материалов "помимо детской порнографии, наркотического и суицидального контента" есть и "призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции", объяснили в РКН.

"В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям", - констатировало ведомство.

Twitter заблокирован с марта 2022 года.