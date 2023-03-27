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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Четверть миллениалов намерена существенно нарастить объем онлайн-покупок в 2023 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 27% мировых миллениалов планируют значительно увеличить расходы на онлайн-покупки и тратить меньше в традиционных магазинах в 2023 году, свидетельствуют результаты опроса ирландской компании ESW.

Лишь 15% миллениалов - людей в возрасте 25-40 лет - намерены сократить расходы на онлайн-покупки, а 73% не снизят их.

Затраты на приобретение товаров для здоровья и красоты в интернет-магазинах планируют увеличить почти в 1,5 раза больше миллениалов, чем представителей более молодого поколения Z (18-24 лет).

Кроме того, миллениалы намерены покупать онлайн больше предметов роскоши, чем представители поколений Z, X (41-56 лет) и бэби-бумеров (57-75 лет).

В опросе принимали участие более 16 тыс. человек из 16 стран мира.

ESW
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