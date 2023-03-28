Бердымухамедов обсудил с главой РЖД модернизацию железных дорог Туркменистана

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи в Ашхабаде в понедельник обсудили вопросы модернизации и электрификации железных дорог республики, сообщила информационная программа туркменского ТВ.

"Туркменистан придает большое значение развитию международного транспортного сотрудничества, которое выступает приоритетным направлением нашей внешнеэкономической политики", - сказал президент.

Глава государства отметил, что в стране созданы благоприятные условия для эффективного функционирования логистических коридоров и пожелал делегации РЖД, прибывшей в Ашхабад с визитом, провести продуктивные переговоры с туркменскими партнерами, выразив уверенность, что итоги встреч послужат развитию двустороннего сотрудничества в области транспорта.

Бердымухамедов добавил, что перспективными направлениями для участия российских компаний станут проекты по модернизации и электрификации железных дорог Туркменистана, обновлению отраслевой инфраструктуры, цифровизации производственных процессов, в области повышения квалификации кадров.

"Главным фактором расширения традиционных туркмено-российских связей является открытый, конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне", - подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор РЖД подтвердил заинтересованность российского транспортного холдинга в дальнейшем углублении партнерства с Туркменистаном.