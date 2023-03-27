Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

В Кабуле у здания МИД при взрыве погибли шесть человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Кабуле у здания МИД Афганистана взорвался терорист-смертник, погибли шесть мирных жителей, сообщил начальник пресс-центра управления городской полиции Халид Задран.

"В результате инцидента погибло до шести мирных жителей и несколько человек получили ранения, также пострадали три моджахеда. Подробности будут сообщены позже", - написал он в соцсетях.

По его словам, террорист-смертник был атакован силами безопасности возле контрольно-пропускного пункта на перекрестке Малик Асгар второй зоны безопасности города, но успел подорвать себя.

Ранее итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле EMERGENCY NGO сообщил, что в медучреждение было доставлено 12 раненных, в том числе ребенок.

"Двое других пострадавших уже мертвы", - сообщил микроблог медцентра.

Ни одна из вооруженных групп, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за нападение.

Кабул Афганистан МИД Халид Задран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

Два основных порта Израиля приостановили работу в рамках всеобщей забастовки в стране

Аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авиве из-за забастовки временно не отправляет самолеты

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Профсоюзный центр Израиля заявил о планах начать всеобщую забастовку

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 марта

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Нетаньяху начал обсуждать возможность заморозки проекта закона о судебной реформе

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии

Байден сохранит американское военное присутствие в Сирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });