В Кабуле у здания МИД при взрыве погибли шесть человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Кабуле у здания МИД Афганистана взорвался терорист-смертник, погибли шесть мирных жителей, сообщил начальник пресс-центра управления городской полиции Халид Задран.

"В результате инцидента погибло до шести мирных жителей и несколько человек получили ранения, также пострадали три моджахеда. Подробности будут сообщены позже", - написал он в соцсетях.

По его словам, террорист-смертник был атакован силами безопасности возле контрольно-пропускного пункта на перекрестке Малик Асгар второй зоны безопасности города, но успел подорвать себя.

Ранее итальянский неправительственный медицинский центр в Кабуле EMERGENCY NGO сообщил, что в медучреждение было доставлено 12 раненных, в том числе ребенок.

"Двое других пострадавших уже мертвы", - сообщил микроблог медцентра.

Ни одна из вооруженных групп, действующих в стране, не взяла на себя ответственность за нападение.