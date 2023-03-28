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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

В ЕС планируют отправить в Киргизию миссию по вопросу о санкциях против РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Санкции не должны стать причиной ухудшения отношений с Киргизией, ЕС намерен осенью отправить в республику миссию для решения этого вопроса, заявил спецпредставитель Евросоюза Дэвид О'Салливан на брифинге в Бишкеке.

"Мы не хотели бы, чтобы вопрос санкций стал препятствием для развития отношений между Европейским союзом и Киргизией", - сказал О'Салливан.

По его словам, Евросоюзу важно установить каналы коммуникации с властями стран, не присоединившихся к санкциям. При этом ЕС понимает, что каждое государство имеет свой экономический и политический контекст.

"Мы знаем, что у Киргизии сильные и обширные торгово-экономические связи с Россией. Мы не намерены наносить им ущерб. Мы работаем, чтобы укрепить и улучшить отношения Европейского союза и Киргизии. Для этого нужен диалог, чтобы получить точную информацию о торговых потоках и мерах, которые будут приняты. Мы готовы предоставить помощь, чтобы повысить потенциал контролирующих органов. Они должны лучше понимать природу и характер санкций. Осенью готовы отправить миссию для этих целей", - отметил О'Салливан.

Спецпредставитель ЕС добавил, что по итогам 2022 года отмечен рост экспорта товаров из Евросоюза в Киргизию.

"Мы бы хотели пойти на диалог с властями, чтобы проанализировать движение продуктов. Если они поступают в Россию, то хотели бы, чтобы был поставлен запрет. Планируем также обсудить вопрос транзита. Большое количество товаров идет в Киргизию транзитом через Россию. Мы хотим получить гарантии от киргизстанских поставщиков, что они получили товары. Мы уже запретили транзит товаров, которые могут использоваться в военных целях. Но не хотелось бы расширять запрет. Лучше получить заверение, что товары транзита поступают в страну назначения", - сказал О'Салливан.

ЕС Киргизия
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