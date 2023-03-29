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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Израиль запустил военный радиолокационный спутник

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Израиль осуществил запуск ракеты-носителя "Шавит" для выведения на орбиту радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли "Офек-13", разработанного в интересах министерства обороны страны, сообщила в среду израильская радиостанция "Аруц Шева" ("Седьмой канал").

"Администрация по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны, армия обороны Израиля и Israel Aerospace Industries осуществили запуск спутника "Офек-13" в 02:10 утра среды (совпадает с МСК - ИФ)", - говорится в сообщении на сайте радиостанции.

"Запуск был осуществлен с помощью ракеты "Шавит" с полигона в центральном Израиле", - отмечает радиостанция.

По ее данным, после того, как спутник будет выведен на орбиту, специалисты проведут ряд испытаний аппарата.

Израиль Минобороны Israel Aerospace Industries
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