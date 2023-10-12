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Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании решило оштрафовать бывшего главу Barclays Джеса Стейли на 1,8 млн фунтов ($2,2 млн) и запретить ему занимать высшие руководящие должности в финансовой отрасли.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, FCA установило, что Стейли "беспечно одобрил" письмо банка в адрес управления, где содержались два вводящих в заблуждение утверждения о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который скончался в тюрьме в 2019 году в ожидании слушаний по обвинениям в секс-торговле.

"CEO должен рассуждать здраво и показывать пример своим сотрудникам, - заявила исполнительный содиректор FCA по привлечению к ответственности и рыночному надзору Тереза Чэмберс. - Мистер Стэнли этого не делал. Мы считаем, что он ввел и FCA, и совет директоров Barclays в заблуждение о характере своих связей с мистером Эпштейном".

"Если мы не можем быть уверены, что он будет действовать порядочно, раскрыв нелицеприятную правду о близких личных отношениях с мистером Эпштейном, целесообразно запретить ему занимать высокие должности в отрасли финансовых услуг", - добавила Чэмберс.

Стейли обжалует решение регулятора, отмечается в пресс-релизе.

Он покинул пост главного исполнительного директора Barclays в конце 2021 года на фоне проверки его контактов с Эпштейном.

Barclays FCA Джеффри Эпштейн Великобритания Тереза Чэмберс Джес Стейли
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