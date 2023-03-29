Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Россия может принять участие в строительстве АЭС в Чуйской области Киргизии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Атомная электростанция при поддержке российских специалистов может быть построена в Чуйской области Киргизии, сообщил журналистам замминистра энергетики Киргизии Сабырбек Султанбеков.

"Российские специалисты приезжали в Киргизию, рассматривали несколько вариантов размещения атомной электростанции. Ориентировочно, она будет построена в Чуйской области страны", - сказал Султанбеков.

По его словам, по проекту строительства станции работает совместная киргизско-российская команда, которая в настоящее время проводит разъяснительную работу с общественностью.

В ноябре 2022 года АО "Русатом Энерджи Проджектс" (входит в ГК "Росатом") и Минэнерго Киргизии в рамках "Атомэкспо-2022" подписали техническое задание на предварительное технико-экономическое обоснование сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории страны.

Об интересе Киргизии к строительству на территории страны АЭС малой мощности в январе на Экспо-2020 в Дубае говорил замминистра энергетики республики Тилек Айталиев.

В начале 2022 года "Росатом" уже обсуждал с Киргизией программу по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также перспективы расширения сотрудничества по атомной и смежной тематикам.

Киргизия Чуйская область Минэнерго Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден пообещал выделить $690 млн на "программы развития демократии" по всему миру

Байден пообещал выделить $690 млн на "программы развития демократии" по всему миру

Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Гросси заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Главу JPMorgan Даймона допросят по делам о связи с осужденным финансистом Эпштейном

Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса

Байден считает, что ситуация на рынке возвращается к норме после банковского кризиса

Болгарские аграрии потребовали отменить беспошлинный ввоз зерна с Украины

Что случилось этой ночью: среда, 29 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });