Россия может принять участие в строительстве АЭС в Чуйской области Киргизии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Атомная электростанция при поддержке российских специалистов может быть построена в Чуйской области Киргизии, сообщил журналистам замминистра энергетики Киргизии Сабырбек Султанбеков.

"Российские специалисты приезжали в Киргизию, рассматривали несколько вариантов размещения атомной электростанции. Ориентировочно, она будет построена в Чуйской области страны", - сказал Султанбеков.

По его словам, по проекту строительства станции работает совместная киргизско-российская команда, которая в настоящее время проводит разъяснительную работу с общественностью.

В ноябре 2022 года АО "Русатом Энерджи Проджектс" (входит в ГК "Росатом") и Минэнерго Киргизии в рамках "Атомэкспо-2022" подписали техническое задание на предварительное технико-экономическое обоснование сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории страны.

Об интересе Киргизии к строительству на территории страны АЭС малой мощности в январе на Экспо-2020 в Дубае говорил замминистра энергетики республики Тилек Айталиев.

В начале 2022 года "Росатом" уже обсуждал с Киргизией программу по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также перспективы расширения сотрудничества по атомной и смежной тематикам.