Токаев поручил обеспечить стабильный рост ВВП Казахстана на 4% в год

Он также поставил цель по инфляции: в 2023 году ее нужно сократить в два раза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ЗАХСТАН - Казахстану необходимо обеспечить стабильный экономический рост в размере минимум 4% в год, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом, выступая в парламенте, а также потребовал сократить инфляцию в два раза в 2023 году.

"Нужно обеспечить стабильный экономический рост в размере минимум 4% в год. Поэтому нам нужно в корне изменить модель развития экономики. Для это требуется работа по системной диверсификации и развивать правила рынка", - сказал Токаев.

"Наша главная цель - создать конкурентоспособную экономику, основанную на высоких технологиях, способную обеспечить себя сама", - добавил он.

"Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", - продолжил президент.

В 2022 году экономика Казахстана выросла на 3,1%. Инфляция в стране в феврале 2023 года составила 1,3% в месячном измерении, в годовом - 21,3%. В 2022 году инфляция составила 20,3%.