Китай призвал Австралию не ставить преграды китайским инвестициям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР призывали Канберру не использовать вопросы ее нацбезопасности в качестве предлога, чтобы препятствовать вложению китайских инвестиций в австралийскую экономику. Об этом сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP).

"Замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь на встрече с австралийским коллегой Тимом Эйресом призвал Австралию не использовать национальную безопасность в качестве предлога, чтобы сдерживать китайские инвестиции", - информирует издание.

Встреча состоялась "на полях" Боаоского Азиатского Форума. По данным SCMP, на переговорах Ван Шоувэнь отмечал, что Пекин уделяет "повышенное внимание контролю Австралии за китайскими инвестициями, а также антидемпинговым расследованиям в отношении китайского экспорта".

"Мы надеемся, что австралийские власти смогут разумно и независимо рассматривать соответствующие случаи, чтобы повысить уверенность китайских инвесторов", - приводит SCMP слова замминистра.

"Мы надеемся, что обе стороны могут работать вместе с целью создания благоприятной атмосферы для двустороннего экономического и торгового сотрудничества", - добавил Ван Шоувэнь.

Издание со ссылкой на китайское министерство коммерции отмечает, что встреча прошла по запросу Канберры. Эйрес назвал прошедшую беседу "конструктивной и полезной".

Ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.

SCMP отмечает, что теперь же в отношениях Пекина и Канберры отмечают некоторые улучшения. Так, в этом году Китай возобновил импорт австралийского угля и омаров.

Но ранее в марте Пекин выступил с критикой в адрес Австралии за решение приобрести американские атомные подводные лодки в рамках альянса AUKUS. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявлял, что поставки Канберре АПЛ идут вразрез с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

Китай является крупным покупателем австралийской железной руды, угля, сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, вложил значительные средства в соответствующие отрасли, чтобы гарантировать поставки.

Однако китайские инвестиции в Австралию упали до $1,92 млрд в 2021 году с максимума в $4,24 млрд в 2016 году на фоне ухудшения экономических связей между Пекином и Канберрой.