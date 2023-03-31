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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Бельгийский МИД снова призвал соотечественников немедленно покинуть Иран

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МИД Бельгии повторно призывало подданных королевства не ездить в Иран, а тех, кто там уже находится, как можно скорее страну покинуть.

"Любой бельгийский приезжий (в Иран), в том числе обладающий двумя национальностями (бельгийской и иранской), подвергается высокому риску ареста, произвольного задержания, несправедливого судебного разбирательства и жестокого обращения, - говорится в специальном коммюнике министерства. - Этот риск также касается людей, совершающих простые туристические, родственные или профессиональные поездки в Иран".

МИД сообщил о повышенном риске задержания "на всей иранской территории".

"В случае ареста или задержания соблюдение основных прав и личная безопасность не могут быть гарантированы", - говорится в коммюнике.

Иран МИД Бельгия
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