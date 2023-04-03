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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Китайский дипломат предостерег Токио от следования политике США в отношении Пекина

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Причиной различного рода проблем, возникающих в отношениях между КНР и Японией, является стремление некоторых японских политических сил следовать ошибочной политике Вашингтона в отношении Пекина, заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И.

"Нынешние китайско-японские отношения сохраняют общую стабильность, но время от времени возникают различные проблемы и трения", - приводит китайский МИД заявление Ван И на встрече в Пекине с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси.

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, причина разногласий заключается в том, что "некоторые внутренние силы в Японии сознательно следуют неверной политике Соединенных Штатов в отношении Китая", предпринимающих усилия "по дискредитации и организации провокаций, затрагивающих коренные интересы Китая".

Китайский дипломат подчеркнул: "Такой подход стратегически недальновиден, политически неверен и дипломатически неразумен".

КНР Япония США
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