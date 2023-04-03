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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Президент Киргизии сократил штатную численность своей администрации почти на 22%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров для оптимизации процесса принятия решений сократил штатную численность своей администрации на 72 единицы до 259 человек. Об этом сообщила его пресс-служба.

Это решение принято в целях повышения эффективности, оперативности и оптимизации процесса принятия решений, а также эффективного использования средств республиканского бюджета.

"В целях рационального выполнения возложенных функций объединены отдельные структурные подразделения, упразднен ряд должностей. При этом за счет высвобождаемых штатных единиц усилены структурные подразделения, ответственные за вопросы регионального развития, а также проведение комплексного анализа состояния дел в различных сферах", - уточнили в пресс-службе.

Садыр Жапаров Киргизия
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