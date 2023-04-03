Ученые сообщили, что хранящуюся в Нидерландах ядерную бомбу США могли повредить

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Одна из американских термоядерных бомб B61, которые хранят на авиабазе "Фолкел" в Нидерландах, могла получить повреждения в результате недавнего инцидента, сообщает в понедельник The Guardian со ссылкой на некоммерческую организацию "Федерация американских учёных" (FAS).

В распоряжении FAS имеется фотография неисправной бомбы, которую инспектирует команда саперов. Фотография оказалась в презентации, предназначавшейся для ищущих работу студентов, Лос-Аламосской национальной лаборатории (штат Нью-Мексико, США) - одного из центров производства американского ядерного оружия. Изображение, как удалось установить, имеет отношение к авиабазе "Фолкел" - одной из шести баз в Европе, где в настоящий момент хранится порядка ста бомб B61.

"Нужно заблаговременно отметить, что нет официальных подтверждений того, что фотографию сделали на авиабазе "Фолкел", что поврежденная B61 - настоящая (а не учебное тренировочное устройство), что урон ей стал результатом инцидента (а не был тренировочным сценарием)", - подчеркнул представитель FAS Ханс Кристенсен.

Он пояснил, что если удастся подтвердить подлинность изображения, то речь пойдет о первом задокументированном инциденте с ядерным оружием на авиабазах в Европе.

The Guardian напоминает, что любые подобные происшествия с ядерным оружием обычно засекречивают. Представитель ВВС США в Европе не стал прямо комментировать информацию об этой фотографии, сославшись на политику секретности.

По данным издания, B61 - единственный оставшийся в американских арсеналах образец тактического ядерного оружия, однако сейчас его модернизировали до версии B61-12. Новые образцы B61 затем развернут в Европе. В настоящий момент около 100 бомб хранят в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. Эти бомбы остаются в собственности США, но экипажи шести государств НАТО - стран, где хранятся бомбы, и Греции - тренируются грузить их на самолеты и совершать полеты с такой бомбовой нагрузкой. В случае ЧП США, Великобритания и группа ядерного планирования НАТО должны согласиться на установку этих бомб на самолеты альянса.

Каждый год НАТО отрабатывает возможность подобных операций с ядерным оружием в ходе учений Steadfast Noon. В прошлый раз эти учения прошли в ноябре прошлого года.