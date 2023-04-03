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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Ремонтники добывающих платформ в Британии проведут серию забастовок

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Sparrows Offshore Services, которая специализируется на ремонте добывающих платформ в Великобритании, проведут серию забастовок.

Как сообщает британский профсоюз Unite, около 150 работников начнут бастовать 5 апреля с требованием повышения заработной платы. Всего до 9 июня запланировано девять забастовок, которые затронут свыше 20 нефтегазовых платформ. В них примет участие технический персонал, включая грузчиков, операторов и ремонтников кранов и других подъемных устройств.

"Нефтегазовые компании в Северном море получили огромную разовую прибыль, поэтому нет никаких сомнений в том, что они могут позволить себе достойное повышение заработной платы для членов Unite", - заявила генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм.

Протестные действия затронут такие добывающие компании как Apache, Shell и Harbour Energy, говорится в сообщении.

Великобритания Северное море
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