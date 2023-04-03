Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

ВМС США испытывают секретную технологию у берегов Калифорнии, задействован авианосец

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США тестируют в калифорнийских прибрежных водах технологию, разработанную в рамках секретной программы Project Overmatch, к испытаниям привлечена авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщает Defense news.

Как заявил адмирал Майк Гилдей, в предстоящие месяцы американское командование надеется определить масштабы последующих действий по проекту. Других подробностей он не привел.

По данным Defense news, Project Overmatch является вкладом ВМС США в проект JADC2 - Объединенное комбинированное управление и контроль. Этот проект, разработанный Пентагоном, запущен в 2020 году: его суть заключается в объединении информационных потоков, поступающих от всех родов вооруженных сил, в единую сеть, основу которой составляет искусственный интеллект. Процесс реализации JADC2 держат в секрете.

В проекте военного бюджета на 2024 финансовый год ВМС США запросили на Project Overmatch $192 млн - против $226 млн, выделенных в 2023 финансовом году.

США Пентагон ВМС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп отправился в Нью-Йорк, где ему предъявят более 30 обвинений

Правительство Украины намерено расторгнуть с УПЦ договор об аренде Почаевской лавры

Правительство Украины намерено расторгнуть с УПЦ договор об аренде Почаевской лавры

Что произошло за день: понедельник, 3 апреля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ученые сообщили, что хранящуюся в Нидерландах ядерную бомбу США могли повредить

В Гааге начался суд над экс-руководителем Косово Тачи по делу о военных преступлениях

Финляндия во вторник вступит в НАТО

Финляндия во вторник вступит в НАТО

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });