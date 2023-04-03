ВМС США испытывают секретную технологию у берегов Калифорнии, задействован авианосец

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США тестируют в калифорнийских прибрежных водах технологию, разработанную в рамках секретной программы Project Overmatch, к испытаниям привлечена авианосная ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщает Defense news.

Как заявил адмирал Майк Гилдей, в предстоящие месяцы американское командование надеется определить масштабы последующих действий по проекту. Других подробностей он не привел.

По данным Defense news, Project Overmatch является вкладом ВМС США в проект JADC2 - Объединенное комбинированное управление и контроль. Этот проект, разработанный Пентагоном, запущен в 2020 году: его суть заключается в объединении информационных потоков, поступающих от всех родов вооруженных сил, в единую сеть, основу которой составляет искусственный интеллект. Процесс реализации JADC2 держат в секрете.

В проекте военного бюджета на 2024 финансовый год ВМС США запросили на Project Overmatch $192 млн - против $226 млн, выделенных в 2023 финансовом году.