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Суд отклонил запрос СМИ о трансляции предъявления обвинений Трампу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил запрос ряда СМИ о возможности вести прямую трансляцию заседания суда по делу экс-президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, Мерчан отклонил запрос нескольких медиа-организаций, включая CNN, о разрешении на трансляцию "исторического процесса".

Тем не менее судья разрешил пяти фотографам сделать фотоснимки в начале разбирательства "до тех пор, пока персонал суда не прикажет им освободить место для присяжных".

Мерчан вынес свое решение после того, как команда юристов Трампа выступила против размещения камер в зале суда, так как это создаст "цирковую" атмосферу.

Ранее Трамп, прибывший в Нью-Йорк, заявил, что в суде во вторник ему предъявят обвинения по 33 пунктам.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал от бывшего президента США Дональда Трампа явиться в суд для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения

По данным телеканала CNN, бывшему президенту США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе. Трамп обвинения не признает.

Как ожидается, после явки в суд во вторник Трамп вечером того же дня вернется в свое поместье во Флориде Мар-а-Лаго и выступит с речью.

США Дональда Трамп
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