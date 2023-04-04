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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В Белоруссии сообщили о задержании белоруса и россиянина, планировавших теракты

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали гражданина этой страны и гражданина России, которые под руководством спецслужб Украины планировали теракты в белорусском Гродно, в том числе против Генконсульства РФ, сообщил гостелеканал ОНТ со ссылкой на КГБ Белоруссии.

"Всем руководил сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум", - говорится в сообщении.

"Один из них, россиянин Алексей Куликов, год назад покинул страну, сбежал от призыва. Попасть в Гродно ему помог российский оппозиционер Даниил Кринари, он же Ковалевский", - сообщил телеканал.

Последний по запросу ФСБ России был задержан в Гродно и экстрадирован в РФ. До задержания он успел завербовать минимум двух человек - Куликова и гражданина Белоруссии Вадима Паценко.

"Перед задержанием данные завербованных Кринари передал Розуму. В прицеле террористов было сразу несколько гродненских объектов", - отмечается в сообщении.

Готовившие теракты граждане РФ и Белоруссии задержаны и дают признательные показания, уточняет ОНТ.

Куликов рассказал, что вел по заданию куратора разведку, съемку объектов, в том числе военкомата, воинской части и Генконсульства РФ. Другой задержанный - Паценко - сообщил, что перед ним ставилась задача взорвать с помощью дрона нефтебазу.

РФ Украина Белоруссия Даниил Кринари Гродно
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